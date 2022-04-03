香港疫情單日增3709例確診 累計8172人死亡

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（中央社台北3日電）香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3709例確診，這是歷時1個半月、2月18日以來，新增確診數首次跌破4000例。過去單日添111個死亡案例，第5波疫情累計8172人死亡。

綜合星島日報、香港01、香港電台等媒體報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在疫情記者會上表示，香港單日新增3709例確診個案，其中有10例為境外移入個案。3709例確診個案中，1832例為核酸檢測陽性、1877例是快測（快篩）陽性。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有96名病人死亡，介於43至109歲；93.75%為65歲或以上長者。死亡案例中有59人未接種疫苗、28人接種1劑、8人打2劑、1人打3劑。由於數據滯後，補通報在3月1日至4月1日期間病逝15人。

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何婉霞指出，不論是否為高危病人，只要有不舒服及確診，也可去指定診所治療，患者可透過電話或HAGO預約，若有氣促、發燒、心口痛等不適，急症室會有診斷，如果要入院治療，除了定點醫院，還有一半急症普通科病床轉型收治患者。

第5波疫情持續肆虐，隨著快速測試平台啟用，越來越多香港市民選擇自行做快速測試。香港衛生署2日上傳影片，由政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。（編輯：李雅雯/邱國強）1110403