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疫情39/300

上海日增2.3萬病例 低風險區仍嚴格封控

2022/4/12 10:00
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（中央社記者吳柏緯上海12日電）上海的疫情仍在高點，連日通報數字超過2萬。據通報，11日新增本土COVID-19確診病例994例和無症狀感染者2萬2348例，總計達2萬3342例。

上海各行政區自11日起陸續發布「三區分級防控」的名單，然而不少在風險最低的防範區中的社區，仍採嚴格的封控措施，無鬆綁跡象。

上海市衛健委上午發布，11日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例994例和無症狀感染者2萬2348例，總計達2萬3342例。雖然數字較近兩日低，然而疫情仍然嚴峻。今天不少地區持續進行篩檢。

日前上海市官方宣布實施分區差異化防控，以疫情嚴重程度劃分封控區、控管區與防範區，其中風險程度最低的防範區，允許民眾可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集。

11日官方宣布共有7624個區列為封控區、2460個區列為管控區、及7565個區列為防範區。隨後於11日晚間到12日上午，各行政區政府陸續公布區域內的分區名單。

然而據上海網友在微信、微博等社群平台的發言顯示，由於上海疫情仍嚴峻，因此一些被列入防範區的社區，居委會仍採取嚴格的封控措施，要求居民維持「足不出戶」或是「足不出社區」。

上海本輪疫情爆發後，官方3月27日晚間發布，為了盡快實現「社會面動態清零」，上海將全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測，但隨後又於3月30日深夜發布，採取「全域靜態管理」，發生居民求醫及缺乏物資的亂象。（編輯：呂佳蓉）1110412

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