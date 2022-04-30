國台辦副主任裴金佳轉任新職 傳內蒙書記將換人

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（中央社記者沈朋達台北30日電）原擔任中國國務院台灣事務辦公室副主任的裴金佳，今天轉任退役軍人事務部黨組書記。星島日報報導，原任退役軍人事務部長的孫紹騁，將出任中共內蒙古自治區黨委書記。

中國退役軍人事務部官方微信公眾號發布帖文表示，30日上午中共中央組織部有關負責同志出席該部領導幹部會議，宣布中共中央決定：裴金佳出任退役軍人事務部黨組書記。原任退役軍人事務部部長的孫紹騁則另有任用。

如無意外，裴金佳之後將獲全國人大常委會任命為退役軍人事務部長，並可能在中共20大上當選中央委員。

由於福建和台灣關係密切，國台辦通常有一名出身福建的副主任，裴金佳就是福建人。

1963年出生於福建安溪的裴金佳，2018年11月起出任中國大陸國台辦排序第一的副主任，此前裴金佳長年在廈門任職，2010年轉往南平出任市長、市委書記，2015年回廈門擔任市長，並在隔年出任廈門市委書記和福建省委常委。

國台辦現為「一正四副」的領導格局，在裴金佳轉任退役軍人事務部後，國台辦除主任劉結一外，還有陳元豐、龍明彪和劉軍川3名副主任。

卸下退役軍人事務部長的孫紹騁將滿62歲，官方通告指他將另有任用。香港星島日報報導，孫紹騁將接替已超過65歲的石泰豐，出任內蒙古自治區黨委書記。

孫紹騁曾長年任職於民政部，官至民政部副部長，並曾任山東、山西省副省長和國土資源部副部長，2018年轉任退役軍人事務部長。（編輯：周慧盈）1110430