港媒：海外香港傳協成立 6月倫敦辦活動

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（中央社記者張謙香港25日電）據報導，一個名為「海外香港傳媒專業人員協會」的組織近日成立，並預定下個月在英國倫敦舉辦活動，已移居海外的香港媒體人包括前信報總編輯練乙錚將會參加。

根據香港01網站今天報導，海外傳協將在6月於倫敦舉行7場「重建海外香港公民社會」研討會，邀請海外港人參加。

據報導，除了練乙錚外，其他與會的海外香港媒體人、評論員有前香港電台英文台節目主持人Steve Vines、前電視台編劇兼評論員蕭若元、學者沈旭暉、前港台節目主持人曾志豪等。

報導表示，研討會獲得英國組織香港監察（Hong Kong Watch）全力支持，屆時研討會將在英國、美國等5地進行網上直播。

網上資料顯示，香港監察於2017年成立，總部設在倫敦，為非政府組織，宗旨是監察香港人權、自由和法治狀態，並促請中國遵守中英聯合聲明中的承諾，以及推動英國政府履行監察香港的責任等。

今年3月，香港監察表示收到香港警方電郵，內容直指該機構違反港區國安法第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是首個被香港警方指控違反國安法的海外組織。

但香港監察並未理會香港警方的指控，至今仍然呼籲海外國家制裁香港官員。（編輯：李雅雯）1110525