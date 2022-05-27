疫情影響工業生產 中國4月製造業利潤年減22%

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國當局嚴格執行清零政策及封城等防疫措施，嚴重衝擊中國經濟與工業生產。根據中國統計局發布，中國4月全國規模以上工業企業利潤衰退8.5%，製造業利潤年減22%。

中國國家統計局今天發布今年1到4月「全國規模以上工業企業實現利潤」，總額約為人民幣2兆6500億元（約新台幣77兆），年增3.5%。然而若只單看4月份，工業企業利潤年減8.5%。

進一步以類別分析，今年4月，採礦業利潤年增1.42倍，然而製造業利潤年減22.4%，其中又以汽車製造業受到的衝擊最為明顯，讓整體影響製造業4月的利潤下降6.7個百分點。

此外，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的利潤大幅衰退26.8%。

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國統局工業司高級統計師朱虹分析，金年4月受疫情散發，對工業生產經營造成較大衝擊，工業企業利潤出現下跌。整體來看工業企業受短期衝擊，及國際形勢更趨複雜等因素影響。

朱虹指出，從受疫情影響較大的上海、吉林、遼寧等地區來看，4月份企業停工停產天數均明顯多於3月份，對4月份工業企業效益狀況影響更為明顯。然而隨著5月開始，企業加速復工、復產，以及實施紓困政策，疫情對工業企業的影響有望逐步減弱，企業壓力有所緩解，工業企業效益狀況將逐步恢復。（編輯：曹宇帆）1110527