中國駐柬大使：中柬軍事合作是鐵桿夥伴關係支柱

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（中央社台北8日電）中國被指在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供中國軍方使用。中國駐柬埔寨大使王文天今天主持柬埔寨雲壤海軍基地擴建動工儀式時表示，中柬軍事合作是兩國「鐵桿夥伴關係」的重要支柱。

華盛頓郵報6日引述西方國家官員說法指出，柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）擴建工程背後有中方的支持，未來將專供中國軍方使用。

這將是中國繼非洲吉布地後，第2座類似的海外軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第一座。

路透社今天報導，王文天今天主持雲壤海軍基地擴建工程動工儀式時表示，「中國及柬埔寨的軍事合作是兩國和兩國人民的根本利益，是鐵桿夥伴關係的重要支柱。」

柬埔寨副總理兼國防部長狄班（Tea Banh）今天出席動工儀式時表示，柬埔寨不會允許在其領土上建立外國軍事基地。

報導指出，本週在社交媒體上，發布他與王文天在基地附近下海游泳的照片，強調柬埔寨與中國的友好關係。

不過，狄班也熱衷於減輕美國和該地區對柬埔寨可能向中國軍隊敞開大門的擔憂。

報導指出，多年來由於美國指責長期擔任柬埔寨總理的洪森（Hun Sen）及其執政黨，通過迫害反對派來扼殺民主，兩國關係已經破裂。

洪森不理會美國的擔憂，轉而接近中國，中國是迄今柬埔寨最大的投資者。

西方國家官員與媒體過去2年多次強調，中國在柬埔寨建造海軍基地，是北京當局打造全球軍事設施網路戰略的一環。而根據柬埔寨國防部說法，雲壤海軍基地現代化中心升級擴建案包括興建修船廠和停泊設施，以供大型軍艦停靠。

針對西方國家認為中國將在柬埔寨建立海軍基地的說法，柬埔寨多次以「謠言」帶過。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110608