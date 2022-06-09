外媒指港人難定居台灣 陸委會：否准多因假投資

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針對有外媒報導港人申請在台定居受挫，陸委會發言人邱垂正說，相關否准多因涉假投資、申請者出生於中國大陸等「涉陸因素」，並非「一刀切」的否准。中央社記者沈朋達攝 111年6月9日

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（中央社記者沈朋達台北9日電）對於有外媒報導港人申請在台定居受挫，陸委會發言人邱垂正說，相關否准多因涉假投資。對於流亡港人，他說政府已採因應措施處理護照過期、失業問題，不影響居留，請他們放心。

邱垂正9日在大陸委員會例行記者會回應相關問題時，做上述表示。

華盛頓郵報（The Washington Post）近日報導香港人以投資移民來台，卻因審查無期、在中國大陸出生等涉陸因素而不獲定居資格。德國之聲（Deutsche Welle）則報導流亡港人擔心護照過期，喪失身分。

邱垂正說，針對以專案機制提供協助的港人（流亡港人），「台港服務交流辦公室」會有專人提供輔導就學就業、必要生活津貼、醫療諮商等輔助，協助他們處理在台生活遇到的各種問題，也呼籲這些港人有問題可洽交流辦。

他也說，這些專案港人不需擔心失業影響居留，和護照過期失去身分等問題，相關機關對此相當重視，經多方協調陸續採因應措施，讓他們可在台安心生活。

對於港人申請居留和定居遭否准的原因，邱垂正說，經盤點彙整，絕大多數涉及「假投資、真移民」。常見狀況是：同一個住址設立上百家公司、提出假性的商業契約及單據、設立紙上公司輪流投資、沒有員工實際辦公，和所繳單據是購買日用品等不符公司營運規定。

他說，主管機關有必要防堵這些情況，呼籲港人申請投資移民，必須要有實際投資行為。

有關涉陸因素，邱垂正說，針對在中國大陸出生、曾在大陸黨政軍單位任職，和香港政府工作者，政府會強化審查，但制度設計並非「一刀切」，不會因為單一因素否准。

他說，有媒體指稱港人因上述身分背景遭否准，「這是不實訊息」，背後可能涉及虛假投資和國安因素等。

不過，對於有多少具涉陸因素的港人獲定居許可，以及港人申請定居否准率等統計數據，邱垂正說，必須洽主管機關移民署。

邱垂正強調，政府會在維護國家安全前提下，持續給予港人必要協助；也會動態因應相關情勢發展，務實處理港人的人道援助，在既有制度基礎上不斷精進完善。

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此外，今天是香港「反送中」抗爭爆發3週年。邱垂正說，政府立場一向支持港人爭取自由、民主、人權和法治，港人在「反送中」付出很大代價，爭取他們在基本法中應保障的基本權利，「我們和全世界一樣向他們致敬，也跟他們站在一起」。

他又說，香港受到國安法摧殘，社會布滿以言入罪的地雷及寒蟬效應，台灣和世界主要國家一樣，對於香港的自由、民主、人權、法治流失感到擔憂，也希望相關方面不要一錯再錯，停止扼殺港人的自由與權利。（編輯：呂佳蓉）1110609