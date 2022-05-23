【文化+】哥愛的是回憶 金馬獎得主岑偉宗的台灣山居歲月

岑偉宗說，記憶是人類構成的要素，「對我來說，哪裡有更多回憶，哪裡就是家鄉，沒有記憶，生命沒有意義。香港對我來說，就是一座巨大的記憶資料庫。」

文：趙靜瑜／攝影：王騰毅

2006年，第43屆金馬獎在台北小巨蛋舉行，當年最紅的電影是郭富城主演的《父子》與金城武、周迅演出的《如果‧愛》，兩部香港電影分庭抗禮。最後《父子》獲得最佳影片、男主角、男配角三項獎；而《如果‧愛》拿下最佳導演、女主角、攝影、原創電影歌曲等四個獎項。

跟著電影入圍團隊來到台灣的岑偉宗（Chris Shum），是《如果‧愛》原創音樂歌曲〈十字街頭〉的填詞人，壓根沒有想過會得獎。頒獎典禮一早，他跟太太淑嫻包了車，開開心心直奔金山北海岸一遊，到了他們夫妻都很喜歡的朱銘美術館，一待就是好幾小時，還買了朱銘的「人間系列」其中一座少女雕像。

拿到金馬獎 台灣生活之鑰

到了晚上，頒獎典禮舉行，當頒獎人念到「最佳原創電影歌曲，得獎的是──〈十字街頭〉」，國語還不太流利的岑偉宗坐在座位上，腦子頓時一片空白，「我還記得我上台的得獎感言用的居然是國語，而我根本不記得我說了甚麼。」回想起那個無法倒帶重來的瞬間，岑偉宗大笑不已，說自己滿心悔恨，大嘆三聲：「我幹嘛說國語勒！」

那個當年國語不太靈光的岑偉宗，靠著那座金馬獎，以及香港舞台劇獎、香港電影金像獎、香港CASH金帆音樂獎等大獎，以專業身分申請移民，2020年10月，夫妻倆從香港搬到了台灣。

台灣的金馬獎給了岑偉宗事業上極大肯定。（攝影：王騰毅）

山城有仙氣 呼喚駐足

岑偉宗入住的獨棟別墅，倚靠著一整座山。採訪當天天清氣朗，陽光爍爍，山風偶過，綠意盎然。想是這些不明顯的台灣林相，也跟香港挺像，岑偉宗打斷，「當天我們來看房子時，可不是這個姿態。」

這是岑偉宗夫妻在台灣看的第20間房子。當天天色陰暗，從社區警衛亭到家得走個千餘步山路，但是大小挺好，上下總共4層樓，可以容納所有的香港家具，除了主臥室跟幾間客房，還可以容納一座工作室。大門開在二樓，有打通的客廳、廚房與餐廳，女主人的廚藝可以好好施展。

看屋當天，那座山朦朦朧朧，飄著些許薄霧，帶著仙氣，岑偉宗夫婦就被那片薄霧魅惑，也不考慮山居歲月可能會遇到的偏遠與潮濕，就這樣定了下來。

岑偉宗夫妻檔的台灣山居歲月。（攝影：王騰毅）

用台灣人方式找房子

「我們看房，從宜蘭看到三芝，再從三芝看到新店，腦子裡想的都是我們那個40呎貨櫃裡面的物件必須可以好好安置的空間。」岑偉宗跟妻子兩人只帶著幾件行李就飛到台灣，酒店住了一個多月，上「591」房屋交易網，看到喜歡的就打電話去約時間看房，「我們很喜歡三芝那個房子，是一棟修得很好的老屋，但是等了一星期，對方始終沒有回覆；我們也去了宜蘭看房，開闊的蘭陽平原空氣好棒，但是台灣的朋友說，你們住在宜蘭，六日就不要想出門了，遊客太多。」

就這樣安家落戶，朱銘的「少女雕像」隨著岑偉宗所有家當與香港記憶，安然地又回到了台灣。

岑偉宗主力創作音樂劇及舞台劇，同時也翻譯戲劇及歌詞，詞作也散見於電影、電視及流行曲，是少數香港同時涉足流行、電影、音樂劇與舞台劇的專業塡詞人。1994年，岑偉宗為香港中樂團、香港舞蹈團、香港話劇團三團共製的大型原創音樂劇《城寨風情》填詞，開始發展填詞之路。至今已經累積音樂劇，舞台劇到舞劇作品超過60部，成績可觀。

岑偉宗的工作室有音樂與大量書籍，他在這裡思考也在這裡創作。（攝影：王騰毅）

中文系的怪咖 讀不完《紅樓夢》

大學念的是香港浸會大學中文系，岑偉宗可能是那年全班唯一沒有念過《紅樓夢》的人，「但是我很愛中文，喜歡聲韻，喜歡宋詞元曲，也寫評論。」畢業那年，他仍然沒有念完《紅樓夢》，卻成了中文老師。後來又念了香港大學教育學院哲學碩士，做中國語文人才的師資培訓。教書之餘就是創作。

「世界本就邋遢，還有甚麼可怕，爽不爽一剎那，天堂地獄一家。」寫得出〈十字街頭〉這樣的歌詞，得要多洞悉人世、多少歷練？從香港移民台灣，又得要多少勇氣？而岑偉宗的勇氣，全都來自妻子淑嫻。

移居勇氣來自妻子

岑偉宗是獨生子，祖籍廣東順德，在廣州出生，5歲跟著父母親到了香港，讀書工作結婚，近年，父母親相繼過世，岑偉宗說，現在太太就是他所有的家人。岑偉宗妻子淑嫻在香港開服裝店，她見岑偉宗一邊教書一邊填詞，所有時間幾乎都給了工作，於是建議岑偉宗辭去穩定教職，專心投入創作試試看。

岑偉宗說，他一直很喜歡教書，「我是那種每年都要重新備課的人，我受不了講重複的內容。但我太太覺得我的時間可以重新分配看看，不教書白天就有時間可以去開會，跟夥伴有更多討論，她給我兩年時間，如果真的『母湯』，再回去教書。還好我算幸運，至今一直都有創作機會。」

淑嫻也給了岑偉宗移民台灣的勇氣。一直都在開店的淑嫻，上班時間超過16小時，每天都在店裡忙，上班前跟下班後也是在處理相關批貨買貨進貨的事情，「我跟他說，我以後不要住在香港，我要去一個我想到處去看、去學東西的地方。我20幾年幾年以來工作的工時太長，我要有我自己的生活，把我的時間還給我。」

畫面後方太祖太婆的畫像，隨著不忘本的岑偉宗從廣東到了香港，又從香港到了台灣。（攝影：王騰毅）

喜歡台灣的儀式感

台灣就是岑偉宗夫妻倆的共同首選。

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岑偉宗說，當然也是因為網路科技發達，他的工作在哪裡都可以進行，開會溝通都不是問題；太太喜歡台灣的時間感，比起香港從容許多；喜歡台灣的儀式感，好好沖一杯咖啡，好好烘焙一個麵包；喜歡邀請朋友來家裡，好好做飯，好好聊天，好好吃飯……

岑偉宗說，第一天搬過來，家當都還沒有到台灣，兩人只有一個小鍋子。傍晚時分，兩人正打算到山下小7買點東西當晚餐，隔壁鄰居太太敲門了......（未完，全文詳文化+雙週刊第109期「我在，香港在」，5/22上架）