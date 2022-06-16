中國人大常委會將審反壟斷修正案 聚焦平台經濟

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（中央社記者沈朋達台北16日電）中國全國人大常委會下週將審議反壟斷法修正草案二審稿。官方介紹，修法將聚焦對網路平台經濟的適用性，並規範不可利用數據、演算法等方式，從事壟斷、排除和限制競爭行為。

綜合界面新聞和澎湃新聞報導，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人楊合慶今天在記者會中介紹，全國人大常委會第35次會議將於21至24日於北京舉行，審議包括反壟斷法修正草案在內的8部法律。

全國人大常委會已於去年10月對反壟斷法修正草案進行初次審議。

楊合慶說，這次審議將進一步明確反壟斷制度在平台經濟領域的適用規則，例如在總則中規定，經營者不得利用數據、演算法、技術、資本優勢和平台規則等，從事壟斷、排除和限制競爭行為。同時，也對壟斷行為類型有細化的規則。

另外，修法也完善壟斷協議「安全港」的相關規範。「安全港」指的是，特定協議的經營者若能證明在相關市場的份額低於反壟斷標準，則他們達成或實施的協議將不適用於反壟斷的相關制度。

修法也完善對於未達申報標準的經營者，實施集中調查、處理程序的規定。

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楊合慶說，本次修法要求國務院反壟斷執法機構健全經營者集中的分級分類審查制度，並加強對涉及國計民生等重要領域經營者集中的審查。

近兩年間，中國加強對網路平台企業的反壟斷，批評相關業者是資本無序擴張，並著手修訂反壟斷法規。不過今年在經濟下行的壓力下，北京放緩對平台經濟的監管，並表示將提出支持「支持平台經濟規範健康發展」的具體措施。（編輯：李雅雯）1110616