你的匪諜我的英烈 中共為台灣地下黨做傳

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（中央社台北3日電）中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一為「血沃寶島—中共台灣英烈」一書撰寫引言，直指共產黨人的鮮血灑在台灣，「凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫」。

「血沃寶島—中共台灣英烈」一書由中共中央台辦編寫，人民出版社、九州出版社聯合出版，整理收錄了一批20世紀中期中國共產黨在台活動史料。國台辦官網1日刊出劉結一為該書所撰引言。

劉結一在引言中提到，「無論是反抗日本殖民統治、實現光復台灣，還是反抗國民黨獨裁統治、爭取民族解放，中國共產黨始終與台灣同胞戰鬥在一起」。大批共產黨人和革命志士的鮮血灑在台灣，「彰顯了台灣同胞的愛國主義傳統，凝聚了中國共產黨與台灣同胞的血肉聯繫」。

他指出，台灣革命史是中國現代史和中共黨史的重要組成部分。由於兩岸長期隔絕，中國共產黨人和革命群眾在台灣的革命歷史鮮為人知。為「還原歷史真相、緬懷革命先輩，弘揚台灣同胞的愛國主義傳統」，所以編寫這本書。

劉結一在引言中重複4次「我們應當以英雄為榜樣」字句，文中提到，「英雄們身處孤島，在白色恐怖中與祖國大陸音訊斷絕、遠離組織」。目前世界百年未有大變局加速演進，台海形勢嚴峻複雜，面臨的風險挑戰明顯增加，「以前所未有的意志品質捍衛國家主權和領土完整」。

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他最後在引言中強調，銘記歷史、緬懷英烈，「全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一進程」。

據陸媒報導，本書共收錄31位「英烈」，來自大陸者23人，來自台灣的7人，還有1人是海外僑胞，有8名是女性。其中包括曾任參謀次長的國軍中將吳石，和作家鍾理和的弟弟鍾浩東等人。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110703