更多編輯台推薦新聞：
醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
生活

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首批莫德納嬰幼兒疫苗明天抵台 最快21日開打
首頁 / 兩岸
中國房市下行
首頁 / 兩岸

避免清算影響重組 傳恆大尋求海外債權人支持

2022/7/5 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國地產商恆大集團將於6日舉行債權會議，研議延長一筆債券的兌付日期。與此同時，日前有債權人向香港法院提出清算申請，外媒報導，恆大正尋求部分債權人支持，以此反制。

據香港01報導，恆大將於6日、7日舉行「20恆大01」債券持有人會議，會議將研議調整債券本息兌付的時間，預計延長半年，將兌付期限從今年7月8日，延長至明年1月8日。

在調整債券兌付時間的同時，恆大也一面與境外債權人聯繫、爭取支持，以此應對日前有債權人向香港高等法院提出的清算申請，以及後續的法庭攻防。

恆大日前在香港交易所發布公告，今年6月24日，債權人「Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited」向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

路透社報導，法院將於8月31日進行首次的清算申請聆訊，恆大的目標是在此之前爭取境外債權人的支持，以此做為證據，試圖推翻清算申請。

報導引述一名知情人士表示，大多數債權人反對清算申請，恆大目前並未考慮和Top Shine Global達成庭外和解。若清算申請成功，可能會損及境外債權人的利益與海外資產的價值，進而影響恆大的債務重組計畫。

這名人士在報導中進一步透露，恆大的債務重組計畫仍在進行，目標是在今年年底前與境外債權人就具體的重組條款達成共識。

報導指出，恆大同時在進行資產處置計畫，並將收益用於重組。

上述知情人士表示，恆大出售香港總部大樓的交易案可能會在未來幾個月內完成。去年底也曾計劃以17億美元的價格出售，不過交易失敗。

此外，恆大位在香港郊區的一塊未開發土地，目前也正計劃出售。（編輯：周慧盈）1110705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國調整房市政策 5月成交增但未完全回暖