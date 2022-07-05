避免清算影響重組 傳恆大尋求海外債權人支持

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國地產商恆大集團將於6日舉行債權會議，研議延長一筆債券的兌付日期。與此同時，日前有債權人向香港法院提出清算申請，外媒報導，恆大正尋求部分債權人支持，以此反制。

據香港01報導，恆大將於6日、7日舉行「20恆大01」債券持有人會議，會議將研議調整債券本息兌付的時間，預計延長半年，將兌付期限從今年7月8日，延長至明年1月8日。

在調整債券兌付時間的同時，恆大也一面與境外債權人聯繫、爭取支持，以此應對日前有債權人向香港高等法院提出的清算申請，以及後續的法庭攻防。

恆大日前在香港交易所發布公告，今年6月24日，債權人「Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited」向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

路透社報導，法院將於8月31日進行首次的清算申請聆訊，恆大的目標是在此之前爭取境外債權人的支持，以此做為證據，試圖推翻清算申請。

報導引述一名知情人士表示，大多數債權人反對清算申請，恆大目前並未考慮和Top Shine Global達成庭外和解。若清算申請成功，可能會損及境外債權人的利益與海外資產的價值，進而影響恆大的債務重組計畫。

這名人士在報導中進一步透露，恆大的債務重組計畫仍在進行，目標是在今年年底前與境外債權人就具體的重組條款達成共識。

報導指出，恆大同時在進行資產處置計畫，並將收益用於重組。

上述知情人士表示，恆大出售香港總部大樓的交易案可能會在未來幾個月內完成。去年底也曾計劃以17億美元的價格出售，不過交易失敗。

此外，恆大位在香港郊區的一塊未開發土地，目前也正計劃出售。（編輯：周慧盈）1110705