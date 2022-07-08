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港媒：劉結一可能接替楊潔篪主管中國外事

2022/7/8 10:39
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（中央社記者張謙香港8日電）香港媒體分析，中國國務院台辦主任劉結一可能會接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任，主管中國外事。

星島日報今天刊登文章指出，劉結一現年64歲，出身外交部，曾任軍控司司長、國際司司長、北美大洋洲司司長、外長助理、中共中央對外聯絡部副部長、中國常駐聯合國代表，執掌台灣事務辦公室已近5年。

文章表示，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今年72歲，肯定退休；國務委員、外交部長王毅今年10月也滿69歲，按照北京中央領導人「七上八下」（67歲退休，68歲連任）的不成文規定，也卸任在即。

據分析，中央聯絡部前部長宋濤本來有望成為外交掌門人，但最近退居全國政協二線；被視為外長大熱的中央候補委員、前副外長樂玉成慘遭滑鐵盧，改任國家廣電總局副局長。

文章認為，本身是中共中央委員的劉結一，原已屆滿65歲的正部級退休年齡，但目前外事系統凋零，而其資歷又最雄厚，履歷豐富，熟悉涉美事務，與新任中聯部部長劉建超、外交部黨委書記齊玉是外事系統僅有的3名正部級高官。

文章預期，如果目前中國的「大外交」人事格局不變，劉結一有可能接替楊潔篪擔任政治局委員、中央外事辦主任。

但文章也不排除王毅可能更上層樓，取代楊潔篪的位置，如果是這樣的話，劉結一也可能擔任國務委員、外交部長。（編輯：陳沛冰）1110708

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