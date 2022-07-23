用子公司資產做擔保貸款590億元 恆大多名高層辭職

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國恆大宣布執行董事夏海鈞等人辭職，原因是安排恆大物業擔保，助第三方公司取得貸款，卻因無力還款而使恆大物業面臨強制執行，涉及金額達人民幣134億元（約新台幣590億元）。

今年3月底，恆大發布公告指出旗下的恆大物業多次以定期存款為多家第三方公司提供質押擔保，協助獲得銀行貸款。然而多筆貸款在期限到期後，第三方公司無法還款，使恆大物業面臨銀行強制執行，涉及金額達人民幣134億元。

根據香港01、澎湃新聞報導，這起事件涉及3筆質押，相關的貸款藉由第三方公司的帳戶轉入恆大集團的帳戶，用於恆大集團的營運。

報導提及，恆大於22日晚間發布公告指出，經過數月初步調查後，董事會要求參與相關決策的恆大行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮，以及子公司的執行董事柯鵬等人辭職。隨後3人均辭去現職。

執行董事肖恩已受董事會任命擔任行政總裁、副總裁劉振為執行董事，同時也委任另一名副總裁錢程擔任執行董事及首席財務官。

報導指出，恆大目前正與恆大物業商討償還這幾筆質押所涉及款項的方案，方案主要藉由集團轉讓資產給恆大物業，以此抵銷相關款項。相關償還方案落實後將進一步發布公告。

同時，恆大強調已成立獨立調查委員會，將儘快完成相關調查，提出調查報告。（編輯：周慧盈）1110723