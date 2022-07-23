中國：習近平已完成接種國產COVID-19疫苗

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中國國家衛健委官員23日表示，中共國家領導人習近平已完成接種國產新冠疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）中國國家主席習近平1日訪問香港後多天未露面，一度引起猜測。中國國家衛健委官員今天表示，現職中共中央和國家領導人已經完成接種國產新冠疫苗，顯示領導人對國產新冠疫苗高度信任。

中國國務院聯防聯控機制23日舉行新聞發布會，有記者提問外界關注中國領導人是否已接種COVID-19疫苗。

中國國家衛健委副主任曾益新表示，現職中共中央和國家領導人已經完成接種新冠疫苗，而且都是接種中國國產疫苗，充分顯示中國領導人對疫情防控工作高度重視，及對中國生產的新冠疫苗高度信任。

習近平6月30日及7月1日訪問香港，參加香港主權移交25週年活動及主持新一屆政府就職典禮，期間曾與後來確診的立法會議員何俊賢合照。之後，習近平連續多天沒有露面，一度引起外界猜測。

其後中國官媒央視報導，習近平12、13日前往新疆視察。

曾益新在新聞發布會上通報，截至22日，中國大陸31個省（市、區）和新疆生產建設兵團第1劑疫苗接種覆蓋率為92.1%；完成全程接種（2劑）率達89.7%；完成加強免疫接種（3劑）率為71.7%。

中國迄今仍想方設法提高老年人疫苗接種率。

曾益新指出，目前60歲以上人口至少接種1劑疫苗為89.6%，完成加強免疫接種達67.3%。80歲以上人口至少接種1劑疫苗為73.5%，完成加強免疫接種有38.4%。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110723