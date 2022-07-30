美晶片法案 中國商務部：扭曲全球半導體供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海30日電）美國聯邦眾議院通過補貼半導體產業的「晶片法案」（CHIPS Act）。中國商務部隨即表示，這是「典型的差異化產業扶持政策」，將扭曲全球半導體供應鏈，對國際貿易造成擾亂。

「晶片法案」將為美國半導體生產挹注520億美元（約新台幣1.56兆元）的補貼，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免。這項法案也將批准在10年間透過約2000億美元加強科學研究，以提升對中國的競爭力。

針對美國眾議院通過「晶片法案」一事，中國商務部29日在官網發布回應稱「中方高度關注」，並表示這是「典型的差異化產業扶持政策」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

商務部稱，法案中部分條款限制有關企業在中國正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。

商務部表示，美方實施的法案應符合世界貿易組織相關規則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利於維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的進展和實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。（編輯：周慧盈）1110730