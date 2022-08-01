反裴洛西訪台 中國學者：以行動讓美方知難而退

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（中央社台北1日電）美國眾議院議長裴洛西亞洲行程未列入台灣，但各界仍關注是否可能訪台。中國學者金燦榮表示，裴洛西若訪台將衝擊一個中國原則，中國需以行動堅持主張，讓美方知難而退。

裴洛西（Nancy Pelosi）7月31日透過辦公室公布亞洲行程，宣布她率領由5名眾議員組成的國會代表團訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本。

陸媒觀察者網今天訪問中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮，對裴洛西是否訪台一事提出看法。

金燦榮指出，裴洛西作為美國的高級政治家，很任性，要訪問台灣，衝擊一個中國原則，而美國國內也有很多人呼應，表示不能中國一反對就不去、去不去的決定權不能落在中國人手裡，因此現在中方只能用行動來堅持自己的主張，讓美國修正他們的主張。

他說，現在中國正與美國進行一場意志上的較量，中國希望透過這場意志的較量讓美國知難而退，這意味要美國按照中國的主張建立「護欄」。

提到中美關係建立「護欄」，金燦榮認為美國單方面以其利益為中心，具體內涵就是「我幹的事兒，你不能反抗」。中方一直不同意這種定義，從中美外長會談到最近的中美元首通話，中方都在強調三個聯合公報才是中國認同且是美國承諾過的「護欄」。

金燦榮認為，關於裴洛西是否會訪台只能看接下來幾天事態的發展，當前中方應做了比較充分的準備，也擺出很嚴厲的姿態，剩下的就看美國的態度。

他說，中美各自國內都有各種壓力，話也都說得很滿，所以現在確實是處在某種僵局狀態。解鈴還須繫鈴人，現在只能是美國讓步，是美國挑起的事端，美方有責任解決這個問題。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110801