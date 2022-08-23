克魯曼：中國俄羅斯雖享貿易順差 但代表失敗

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（中央社台北23日電）紐約時報專欄作家克魯曼表示，中國和俄羅斯雖然享有貿易順差，但是代表失敗而非成功，中國一直靠低息的信貸支撐房地產市場等投資，目前房市正崩潰，消費大幅下降拖累中國進口。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）22日在「紐約時報」（The New York Times）專欄指出，民主正在這世界上遭到侵蝕，根據經濟學人智庫最新調查，現在世界上59個完全專制政權佔世界人口37%，當中只有中國和俄羅斯強大到足以對國際秩序構成重大挑戰。

克魯曼形容中國是一個真正超級大國，其經濟在某方面已超過美國，但俄羅斯在經濟上只是一個三流國家，入侵烏克蘭顯示其軍事力量比大多數觀察人士想像的弱，不過俄羅斯卻擁有核武。

克魯曼說，中國和俄羅斯有一個共同點，就是有巨大的貿易順差。但這種貿易順差並不是實力的表現，及專制政權的有效，而是疲弱的跡象。

克魯曼表示，中國的貿易順差是長期內部問題的結果，外界早就注意到，中國的國民收入只有很少部分惠及廣大民眾，儘管經濟增長迅速，但消費支出仍然疲弱。

中國透過低息信貸來應付日益低效的投資支出，尤其是藉不斷增長私人債務來支撐愈趨膨脹的房地產市場，從而維持差不多百分之百就業。

他表示，中國成功地讓這個最終不可持續的遊戲持續了相當長時間，目前中國房地產市場似乎正崩潰，消費需求似乎正大幅下降，拖累了中國的進口，從而擴大貿易順差。「順差可能是弱勢的標誌，而不是實力的表現。」

他又說，中國政府拒絕重新審視失敗的抗疫戰略，依賴相對無效的國產疫苗和嚴厲封鎖措施，影響經濟。

不過，中國的需求疲弱有利世界其他地方。因為現在世界經濟正面臨供應不足，導致許多國家出現高通膨，中國因經濟疲弱需求下降，從而抑制了石油和其他大宗商品的價格，減輕全球通膨壓力。

克魯曼分析俄羅斯的情況時說，自俄侵烏以來，俄羅斯的貿易順差大幅增長，很大程度是因俄羅斯受到西方經濟制裁，包括對其石油和天然氣出口實施禁運，但事實上俄羅斯在維持石油出口幾乎沒有困難，還在出售原油上打折扣，在全球油價上升之際吸引大量資金購買俄的原油。

另一方面，西方國家的制裁削弱了俄羅斯的進口能力，尤其是關鍵性工業產品，有報導指，俄羅斯的航空公司正停飛一些飛機，以拆取無法再從國外購買的零部件。

克魯曼強調，俄羅斯的貿易順差表明，俄國在使用現金購買維持戰爭所需的商品上遇到困難。

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克魯曼最後表示，從獨裁者和他們的貿易順差中學到的，是出口大於進口並不意味著是贏，「從不同的方面，俄羅斯和中國的貿易順差都代表著失敗而不是成功。」

他又指，獨裁統治下沒有人能告訴領導人出錯了，中國的抗疫政策從榜樣變成了警示，可能是因為沒有人敢告訴中共領導人習近平，他的標誌性政策已不起作用，這反映「專制政權可能正在前進，但並不是因為它比民主政體更好。」（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110823