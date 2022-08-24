中國農行張青松擬任人行副行長

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（中央社台北24日電）多家陸媒報導指出，中國前農業銀行副董事長、行長張青松近日已到中國人民銀行（中國央行）任職，有望出任人行副行長。

陸媒財新網、21世紀經濟報導、每日經濟新聞等均在今天做了上述報導。

張青松到任後，人行領導層將恢復「一行五副」的格局，根據現今人行網站，人行行長為易綱，其餘4名副行長為陳雨露、潘功勝、范一飛、劉國強。

今年4月，人行前副行長劉桂平調任天津，任天津市委常委、常務副市長，自此空缺一名副行長。

張青松1965年出生，現年57歲。他擁有多年的銀行管理經驗，也是新選出的中共20大代表之一。

張青松1990年畢業央行研究生部，獲經濟學碩士學位，隨後加入中國銀行，在中國銀行工作28年，是「老中行」，歷任資產負債管理部副總經理、司庫副總經理、全球金融市場部總監、金融市場總部總監等。

另有海外經歷，擔任過中行香港交易中心（香港分行）總經理、新加坡分行總經理、總行支付清算部總經理等職務。

2019年10月，在中國進出口銀行擔任黨委副書記、行長（副部級）僅一年的張青松回歸商業銀行，任農業銀行黨委副書記、副董事長、行長。

張青松被認為是專業金融人才，在行業內口碑、學術、業務均佳。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1110824