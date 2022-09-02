反送中案 網台主持傑斯被沒收1899萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港2日電）香港法院今天在審理一起涉及「反送中」運動的案件中，判處沒收網台主持人尹耀昇的港幣487萬元（約合新台幣1899萬元）資產。

尹耀昇此前在網台「D100」以「傑斯」名義主持節目；去年初，警方逮捕了他，指他先後多次「作出具煽動意圖的作為」，指他在網上節目主持及講話時意圖引起他人憎恨或藐視北京中央及港府，同時引起他人不滿或慫恿他人不守法等。

其後，「傑斯」因煽動言論及使用銀行帳戶清洗逾1000萬元犯罪所得，被控煽動、洗黑錢等10項罪名。

官方香港電台報導，他昨天在法院承認一項串謀作出具煽動意圖的行為罪及三項洗黑錢罪。

區域法院法官今天繼續審理此案，同意下達沒收令，沒收被告可套現的487萬元資產，並押後至10月7日宣判。

據報導，尹耀昇同意法庭依據相關條例頒下487萬元的沒收令。

尹耀昇去年被捕後曾申請交保，但被法院拒絕，原因之一是他與台灣基督長老教會和民間司法改革基金會有聯繫。

法院當時曾指出，控方有證據顯示尹耀昇為（反送中）示威者籌獲的款項中，部分用來資助他們離港、棄保潛逃。（編輯：周慧盈）1110902