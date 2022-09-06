香港國安公署人員出席中大升旗禮 惹人關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）香港中文大學昨天開學，校方首次舉行了升國旗禮，港府高層和北京中央駐港國安公署人員都有出席，引起外界對其背後政治意義的關注。

「反送中」運動之後，港府致力推行國安及愛國教育，而推動各大學、中小學在重要日子舉行升國旗禮是其中一個做法；今年起，各大學都會在開學、7月1日香港回歸紀念日及10月1日舉行大型升旗禮。

中大昨天開學，為此舉行了升旗禮，而外界關注到，多名港府高層出席了儀式，包括保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、警務處處長蕭澤頤。

此外，北京中央駐港聯絡辦公室、北京中央駐港維護國家安全公署及外交部駐港特派員公署人員也出席了儀式。

過往除了港府舉行的官方升旗禮外，類似中大在校內舉行的升旗禮，少有眾多高官及北京駐港代表參加，因此，這個情況惹起社會關注和討論。

明報今天在報導中引述全國港澳研究會副會長劉兆佳說，國安公署派人出席儀式，應該是對校方推動愛國活動的肯定。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，中大及校長段崇智曾捲入政治事件，相信這是校方刻意安排相關官員參加升旗禮。

2019年「反送中」爆發後，中大校園一度為學生及示威者占據，期間他們與防暴警察爆發激烈衝突，成為「反送中」的重大事件。

「反送中」期間，中大校長段崇智承受頗大壓力，外界有人批評他未能處理學生的極端行為，甚至有「縱容」之處，以致在建制派中出現「倒段」情緒，要求有關方面不讓他續任。

不過，中大4月公布，校董會已通過續聘段崇智為中大校長，任期3年，由2024年1月1日起生效。

星島日報今天刊文指出，國安法生效後，中大在處理學生會等問題上沒有「放軟手腳」，而且段崇智是國際知名科學家，在帶領中大進行創科研究和大學發展方面有貢獻，隨著中聯辦及國安公署人員昨天到中大出席升旗禮，「倒段」行動已告一段落。（編輯：周慧盈）1110906