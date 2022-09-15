李克強也將外訪 20大後出席東協峰會

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平近日踏出國門展開中斷約3年的元首外交後，據報導，中國國務院總理李克強在20大後將出席11月在柬埔寨舉行的東南亞國協峰會，屆時多國領導人將在柬國首都金邊聚集。

香港星島日報網報導，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今天透露，李克強將於11月8日訪問柬埔寨。

洪森表示，柬埔寨主辦的東協峰會11月10日將在金邊舉行，屆時多個國家的領導人將聚集在金邊。

報導指出，除了李克強，越南總理范明政、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等東協國家領袖也將對柬埔寨進行正式訪問。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，中國領導人很少出國訪問，習近平近日終於踏出國門，14日對哈薩克進行國是訪問，隨後轉往烏茲別克出席15至16日在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織峰會，期間將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

中共將在10月16日召開第20次全國代表大會，除攸關習近平第3個任期外，李克強則因兩屆共10年的總理任滿，將於明年3月卸任。

不過，李克強現年67歲，比習近平年輕，也未達同級別中共領導人的非官方退休年齡。部分分析家認為，李克強今年公開露面次數增加，是他可能會繼續留在常委會或擔任人大代表的跡象。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110915