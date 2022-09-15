楊智淵案 陸委會：中共把台獨概念無限上綱

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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）國人楊智淵被中共以「台獨分裂活動」逮捕，國台辦昨避談楊智淵下落，但威嚇嚴懲「台獨頑固分子」。陸委會今天表達抗議，指中共把台獨無限上綱，對兩岸人民往來無正面意義。

大陸委員會今天舉辦例行記者會，發言人邱垂正作上述表示。

邱垂正說，台灣人在自己的土地上行使憲法保障的言論自由、結社自由及參政權等各項權利，中共所謂的法律無權置喙、無權干預、無權逮捕、無權處罰。中共當局刻意將台獨概念無限上綱、濫用國家安全，對兩岸人民往來毫無正面的意義。

邱垂正表示，組個黨、上個網，都能危害中共政權穩定，只會讓台灣人民更看清中共專制極權本質，也讓台灣更同情廣大的中國大陸人民，處於無所不在的壓迫感與窒息感之中。

他也要求中共有關部門，儘速安全、無罪釋放楊智淵、李孟居等人回台。

下月即將召開中共20大，如何評估20大後的兩岸關係？邱垂正指出，中共對台政策明確而一貫，認為其將持續加大反獨促統、反外部勢力干涉、融合發展與強化統一好處等，將統一與其所謂的新時代歷史任務、偉大復興相互連結，對台進行全方位施壓與統戰。

他呼籲，各界應注意北京當局對外擴張，挑戰全球規則的負面影響。同時，對岸應要承擔台海和平的責任，政府也會持續關注發展，審慎評估應處。

至於兩岸「小三通」復航議題，邱垂正指，這須考量整體疫情、金馬防疫、當地民意，以及兩岸互動因素，相關機關會依照整體新情勢，持續評估、適時重啟。

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藝人楊丞琳言論引發爭議，國台辦昨天說「憶苦思甜」是兩岸民眾品味人生經歷時，經常會有的一個情懷，批評「民進黨當局」一些政客大做文章。

邱垂正對此則回應，台灣社會各種意見都受到言論自由的保障，呼籲陸方正視中國大陸人民對自由人權等普世價值的渴望，深刻反省對人民的監控與言論、思想的箝制措施，如此才有助於改善國際社會對陸方的觀感，並促進兩岸良性互動。（編輯：張淑伶）1110915