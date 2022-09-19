台駐英代表同等待遇弔唁英女王 北京批政治炒作

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（中央社台北19日電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬典禮在即，中國外交部發言人毛寧卻宣稱，台灣駐英代表謝武樵弔唁女王是「利用弔唁活動搞政治炒作」。

中國官媒環球時報報導，路透社記者今天在中國外交部例行記者會上提問說，台灣的駐英代表弔唁了女王，中方對此有何評論？

毛寧說，「台灣民進黨當局利用弔唁活動搞政治炒作，做政治文章，這種行為令人不齒」，並表示，「這改變不了台灣是中國一部分的事實，台灣當局的政治圖謀是不可能得逞的」。

中華民國外交部18日表示，英國基於重視台英關係，特別邀請駐英代表謝武樵在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府（Lancaster House），代表台灣完成簽名留言致唁。

根據外交部發布的新聞稿指出，英國白金漢宮於8日發布女王伊麗莎白二世辭世消息後，總統蔡英文及外交部長吳釗燮於第一時間透過管道，向英方表達台灣政府與人民誠摯悼念與慰問；英方也對台灣的悼唁深表感謝。

英國宣布19日為女王「國葬日」後，外交部即訓令駐英國代表處向英方表示希望以最適當方式轉達台灣政府與人民的深切慰問。（編輯：張淑伶）1110919