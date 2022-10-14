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王岐山：深刻領悟兩個確立意義 實現20大藍圖

2022/10/14 12:13
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（中央社記者邱國強北京14日電）中國國家副主席王岐 山昨天說，全黨將更深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，將中共20大擘畫藍圖變為現實。他並提到，中共20大將對中國「未來5年乃至更長時間」的目標任務作部署。

新華社報導，率團前往哈薩克首都阿斯塔納（Astana）參加「亞洲相互協作與信任措施會議」第6次峰會的王岐山，13日在會晤哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）時，作上述表示。

根據報導，王岐山說，即將召開的中共20大，是中國進入「全面建設社會主義現代化國家新征程」關鍵時刻召開的「一次十分重要的大會」。

王岐山表示，中共20大將全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，推進以「中國式現代化」實現「中華民族偉大復興」，對中國未來5年乃至更長時間的目標任務作出部署。

他說，中國全黨、全國人民已經深刻認識到，過去10年黨和國家事業取得的重大成就，根本在於「確立習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」（兩個確立）。

王岐山提到，圍繞黨在新時代新征程的使命任務，「我們將更加深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，更加自覺地做到『兩個維護』，團結奮鬥、繼往開來，將中共20大「擘畫的宏偉藍圖一步步變為現實」。

根據報導，托卡葉夫對此表示，中共20大是一場「具有劃時代意義的盛會」，將在中國「開啟全面建設社會主義現代化國家新篇章，開闢實現第二個百年奮鬥目標新征程」。

中國國家副主席王岐山13日至今天率團出席在阿斯塔納舉行的亞信第6次峰會。由於中共20大將於16日開幕，若依中國現行的入境7+3隔離規定，王岐山恐全程無法與會。（編輯：曹宇帆）1111014

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