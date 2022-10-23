上海疫情嚴加防控 快遞卡關民眾哀號

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圖為日前上海市某區域執行管控畫面，一樓店面全部關閉，架起圍欄區隔出可走動空間和被封閉範圍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯上海23日電）上海市官方嚴加防控COVID-19疫情，由於疫情封控，發生多起快遞卡在轉運中心案例，或有其他省、市未能發貨入滬情形，民眾哀號快遞未能順利送達，苦喊「雙十一」快到了怎麼辦。

上海市政府官方帳號「上海發布」23日發布疫情概況。22日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例、新增本土無症狀感染者12例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例5例、境外移入無症狀感染者23例，均在閉環管控中發現。

官方表示，本土無症狀感染者多為先前外省來滬、返滬感染者的密切接觸者，均在隔離管控中發現。5名境外移入確診者轉到醫療機構救治，同時追蹤同班機密切接觸者79人；23名境外移入無症狀感染者轉到定點醫療機構觀察外，也追蹤同航班密切接觸者395人，落實集中隔離。

由於疫情防控，快遞出現「發貨難」困境。民眾反映，多個快遞卡在轉運中心，遲遲未能送到收貨人手上，「推估轉運站出了陽（指有陽性患者）」；有民眾說，上海疫情明明官方資訊顯示可控，義烏、江西等地賣家卻說由於防疫不能發貨，「是不是只有上海人自己不清楚疫情狀況」。

有民眾直呼，清零防疫動輒封控導致物流耽誤，「雙十一快到了，怎麼辦」。

上海市郵政管理局21日發布消費提示指出，近日有個別快遞企業員工核酸檢測發現異常，根據相關防疫規定，相關區域實施臨時管控措施，因此個別地區快遞可能出現延遲情形，「請廣大市民朋友體諒」。

有快遞公司發出通知，19日起停止收件發往上海轉運中心的快遞，恢復時間另行通知；已發出快遞則採「靜默處理」，到件時效未能保證。（編輯：吳柏緯）1111023