郭樹清易綱未入20屆中委名單 財金系統將大換班

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（中央社台北23日電）中共20大昨天選出新一屆中央委員會，現任財長、人民銀行黨委書記以及人行行長都未出現在中央委員或候補委員名單，意味明年三月政府換屆時，中國財金系統也將大換班。

昨天在北京閉幕的中共20大選出新一屆中央委員及候補委員，香港星島日報今天報導，據不完全統計，205名中央委員出自財金系統或有相關背景的中央委員有10多人。

其中包括現任國家發改委主任何立峰、中國證監會主席易會滿、商務部長王文濤、商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文、工業和信息化部部長金壯龍、中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀以及曾任人民銀行副行長的北京市委副書記殷勇。

至於66歲的19屆中央委員、人民銀行黨委書記兼中國銀保監會主席郭樹清以及64歲的19屆候補委員、人民銀行行長易綱都未出現在新一屆名單中，而65歲的財政部長劉昆同樣榜上無名。

報導說，加上鐵定退休的國務院副總理劉鶴，意味明年三月現任總理李克強結束10年任期、政府換屆時，財金系統也將大換班。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111023