彭博：中國擬取消國際客運航班熔斷機制

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（中央社記者邱國強北京4日電）彭博社今天引述知情人士透露，中國國務院日前要求民用航空局聯合相關部委，籌劃取消已執行2年多的國際客運航班因防疫而實施的熔斷機制，顯示中國正設法緩和「動態清零」的影響。

根據報導，中國「高層領導人」近期要求監管機構起草一份放鬆熔斷規定的行動計劃。但針對這些消息，中國國務院和民航局對彭博社的查證，至發稿為止尚未回覆及評論。

因為防疫要求，中國當局規定，各航空公司入境中國航班若發現有旅客感染COVID-19，將被暫時停飛1至2週，具體執行措施則取決於每一航班被檢出的染疫旅客人數，即為中國當局所稱的熔斷機制。

報導指出，香港7月間已停止類似的熔斷機制。知情人士指出，今年中，中國國務院曾要求相關部委按照國際航班「分3階段正常化」的目標推動工作，而「取消航班熔斷機制」是第2步。

至於第1步則是增加入境中國的國際航班數量，目前已在進行中。中國民航局10月下旬已表示，今年10月底到明年3月底的中國國際客運航班，將比2021年同期增加逾1倍。此後，東航和南航等中國航空業者都已表示，將配合增加國際航班數量。

報導提到，現在重點看來已轉向第2步，中國「高層領導人」近期要求監管機構起草一份放鬆熔斷規定的行動計劃。

至於第3步，知情人士表示，將是讓國際客運航班數量逐步恢復到疫情前的水平。但目前並不清楚第2、3步的實施時間表。（編輯：陳沛冰）1111104