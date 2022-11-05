蕭茲：中國將批准外籍人士施打BNT疫苗

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（中央社記者邱國強北京5日電）外媒報導，德國總理蕭茲4日在北京表示，中國將批准外籍人士施打BNT研製的COVID-19疫苗。如果實現，將是中國首度開放外國製疫苗及信使核糖核酸（mRNA）疫苗在境內施打。

蕭茲（Olaf Scholz）4日率領德企高層代表團訪問中國，並分別與中國國家主席習近平、國務院總理李克強舉行會見及會談，蕭茲與李克強並在會談後舉行聯合記者會。綜合新加坡聯合早報等媒體報導，蕭茲是在記者會中作上述表示。

根據報導，蕭茲在記者會中說，中德同意密切合作抗擊疫情，包括批准在中國境內的外籍人士接種BNT疫苗。而這只是第一步，希望符合條件接種這款疫苗的人群範圍會「盡快擴大」。

從COVID-19疫情爆發至今，中國一直堅持在境內施打國產疫苗，並未開放外國疫苗進口，且施打的疫苗中並沒有居全球主流、且保護力較高的mRNA疫苗。然而，中國復星公司卻取得了BNT/輝瑞疫苗在台灣、香港、中國的代理權，並使用了「復必泰」的中文商標，但至今仍未被核准在中國境內上市。

路透社報導，BNT發言人事後表示，初期提供給中國市場的疫苗，都會由德國進口。而中國業界人士則透露，復星在上海建立的復必泰疫苗生產基地，截至目前尚未啟動。

蕭茲宣布這項訊息後，引起中國各界關注。有分析人士指出，BNT疫苗若獲准向外籍人士接種，將是BNT疫苗在中國國內全面上市的「試驗性第一步」。（編輯：曹宇帆）1111105