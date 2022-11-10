中國晶片廠：接獲德國政府通知 收購德廠案被禁

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（中央社記者邱國強北京10日電）原擬以瑞典子公司名義收購德國晶片廠的中國賽微電子今天公告，賽微及子公司9日晚間都接獲德國政府部門的正式決定文件，收購案遭到德方禁止，導致交易無法繼續。

綜合中國財經媒體報導，賽微電子在公告中表示，賽微旗下全資子公司瑞典Silex原計劃以8450萬歐元（新台幣約27億元），收購德國艾爾默斯（Elmos）公司位在德國多特蒙德（Dortmund）的汽車晶片生產線相關資產（德國FAB5）。

公告指出，9日晚間，賽微及境內外相關子公司收到德國聯邦經濟事務與氣候行動部的正式決定文件，禁止瑞典Silex收購德國FAB5。因為這項禁令，原本應接近尾聲的這次收購交易將無法繼續並完成。

賽微電子在公告中強調，公司將繼續看好並重視汽車晶片產業及相關業務布局。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日才結束訪中行程，路透社7日報導，總部在德國多特蒙德（Dortmund）的晶片廠Elmos當天即表示，德國政府很可能會阻止中資企業收購Elmos。

報導指出，德國經濟部已在審查Elmos晶片廠出售給瑞典晶片廠Silex的交易案。Silex是中國賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。

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德國商務日報（Handelsblatt）更早前報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）反對這項收購案，理由是中國掌控關鍵產能後將足以對德國施壓。

面對這項交易案即將告吹，中國外交部發言人趙立堅9日說，「包括德國在內的各國」應為中國企業的「正常經營」，提供「公平、開放、非歧視」的市場環境，不要把正常的經貿合作政治化，更不要以「國家安全」為由搞保護主義。（編輯：周慧盈）1111110