蘋果限制中國Airdrop功能 堵死反習標語傳播管道

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蘋果9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社北京10日綜合外電報導）北京上月發生「四通橋事件」後，有人透過iPhone的Airdrop檔案分享功能悄悄散播反政府電子傳單。蘋果公司9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，以阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案。

法新社報導，在中國銷售的iPhone更新之後，透過AirDrop接收非聯絡人傳送文件的時間被限制為10分鐘，之後該功能就會自動關閉。以前AirDrop的接收功能並無時間限制。

這項更新意味中國的iPhone用戶必須在分享文件之前刻意打開AirDrop功能，才能進行接收。這導致用戶幾乎不可能從陌生人那裡接收文件。

上月13日、中共20大召開之前，一名男子在北京四通橋上懸掛橫幅，呼籲罷免「獨裁國賊習近平」，並結束中國的清零政策。

此後，中國審查人員迅速清除和示威活動相關的線上影片和貼文，且微信上數百名用戶在談到這起罕見的示威行動後，其帳號也遭到封鎖。

蘋果僅在針對用戶的更新說明中表示，本次更新「包括錯誤修復和安全更新」，該公司並未立即回應法新社的置評請求，也沒有說明更新的具體原因。

目前中國境外銷售的iPhone皆未受到此次更新影響，而在中國銷售的iPhone，無論用戶的App Store帳號位於哪個國家或地區，其AirDrop功能都會受到限制。

總部位於加州的科技巨擘蘋果（Apple）先前也曾因向中國威權政府讓步，招來批評聲浪，包括在中國開設資料中心，以及在2019年刪除允許香港民主示威者追蹤警察的應用程式。（譯者：施施/核稿：陳政一）1111110