專家稱中國經濟成長率過低有害 建議2023目標5%

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（中央社台北18日電）前中國經濟官員劉世錦說，疫情這3年經濟實際增速低於潛在增長率，這種情況不能再繼續下去，隨著推出優化防疫20條和房地產金融16條等有利條件，他建議2023年應提出不低於5%的成長目標。

財新網報導，第13屆全國政協經濟委員會副主任、前國務院發展研究中心副主任劉世錦今天在財新峰會上作上述表示。

今年初中國提出的經濟增速目標是5.5%左右，但前3季實際增速只有3%。劉世錦說，從近期經濟走勢看，2022全年達到5%增速也有一定難度。考慮到2020—2021年2年平均增速5.1%，如果加上2022年的3.5%，3年平均增速是低於5%的，而現階段中國經濟的潛在增長率在5%—5.5%，「也就是說3年平均增速低於潛在增長率」。

劉世錦表示，經濟實際增速長期低於潛在增長率，會導致勞動生產率下降，匯率也會相應受到影響。

他說，儘管疫情後經濟會出現反彈，但有些損失補不回來，比如訂單丟了、供應鏈斷了、原有的合約執行不了等，導致經營和發展能力下降，更重要的是預期轉變，中長期發展的考慮少了。「我們看到有些封城或者靜默後的城市曾出現短期的反彈，但是不久增速再次下降」。

他並表示，從國際經驗看，在中等收入國家階段上升到高收入國家的過程中，人均收入在1萬美元左右是一個特殊的不穩定階段，如果中國在剛超過1萬美元的時候出現波動，需要警惕，能否盡快跨過高收入門檻依然面臨挑戰。

第13屆全國政協經濟委員會副主任楊偉民今天也在同一場峰會中表示，「當前經濟發展最大的風險就是增長速度過低」。他認為這種狀況必須及時扭轉，力促2023年經濟重回合理區間，關鍵是把握好各目標的動態平衡。

其中他強調，要把握好發展與監管的平衡，監管的目的是為了被監管者更加健康、更加規範地發展，所以既要抓監管也要顧及發展。（編輯：張淑伶）1111118