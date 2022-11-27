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防疫憤怒情緒上升 中國央視刪世界盃未戴口罩場景

2022/11/27 22:25（11/27 22:35 更新）
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中國COVID-19嚴厲封控措施已導致街頭抗議，而今中國國營廣播公司正在剪掉卡達世界盃未戴口罩球迷的特寫鏡頭。（中央社）
中國COVID-19嚴厲封控措施已導致街頭抗議，而今中國國營廣播公司正在剪掉卡達世界盃未戴口罩球迷的特寫鏡頭。（中央社）
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（中央社北京27日綜合外電報導）中國COVID-19嚴厲封控措施已導致街頭抗議，早前電視台轉播世界盃賽事，也因喧鬧的世界盃人群與封控形成鮮明對比引起憤怒，而今中國國營廣播公司正在剪掉卡達世界盃未戴口罩球迷的特寫鏡頭。

法新社報導，中國是最後一個仍試圖透過快速封鎖、長期隔離和大規模檢測來遏制疫情在國內傳播的主要經濟體。

法新社觀察發現，在今天日本與哥斯大黎加對陣的小組賽直播，中國中央電視台體育頻道（CCTV Sports）用球員、官員或足球場畫面取代未戴口罩球迷揮舞旗幟的特寫鏡頭。

央視體育播出遠距離人群鏡頭，很難辨認個人臉孔，與包括抖音（中國版TikTok）在內的平台同一場比賽網路直播相比，人群鏡頭也少很多。

時至今日，北京、廣州和重慶等主要城市的數千萬人處於某種形式的封鎖下，這與喧鬧的世界盃人群形成鮮明對比，激怒許多中國社交媒體用戶。

一封質疑中國COVID-19政策的公開信22日出現在微信App上，詢問中國是否與卡達「在同一個星球上」，隨後遭到審查員從平台刪除。

數百人今天在北京和上海走上街頭，抗議中國的清零政策，這是民眾罕見對國家表達憤怒情緒。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111127

#中國
#口罩
#世界盃
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