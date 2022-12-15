疫情衝擊消費疲弱 中國11月份零售銷售下滑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海15日電）中國國家統計局今天發布統計數據資料，11月份社會消費品零售總額年減5.9%、規模以上工業增加值年增2.2%，零售銷售下滑、工廠生產放緩，COVID-19疫情衝擊持續蔓延。

國家統計局15日上午10時發布統計數據。11月份社會消費品零售總額人民幣3兆8615億元（約新台幣16.9兆元），年減5.9%，成長率創下今年6月以來新低；1至11月份社會消費品零售總額較去年同期下降0.1%。

按消費類型分，11月份商品零售額年減5.6%；餐飲收入年減8.4%。1至11月份商品零售額較去年同期增加0.5%；餐飲收入年減5.4%。

11月份規模以上工業增加值年增2.2%，寫下今年增速第3低紀錄。1至11月份規模以上工業增加值年增3.8%。「規模以上工業」統計範圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。

國家統計局貿易外經司統計師付加奇分析，11月份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情波及多數省份，居民減少外出、消費受限，非必需商品銷售和聚集型消費受到明顯衝擊。

付加奇指出，11月份消費市場明顯承壓，市場銷售降幅擴大；線上消費則是快速成長，基本生活類商品零售增勢較好，部分升級類消費好於整體，超市和便利店等零售業平穩成長。

國家統計局工業司副司長湯魏巍表示，由於疫情反彈，市場需求不足，11月份全國規模以上工業增加值年增2.2%，較10月份回落2.8個百分點，生產有所放緩；從累計來看，工業平穩成長態勢未變。

他認為，11月份疫情波及層面廣，工業生產有所回落，隨著疫情防控優化措施落實、穩經濟各項措施顯效，工業經濟有望繼續恢復。（編輯：吳柏緯）1111215