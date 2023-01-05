中國人民銀行列7大重點工作 支持房地產發展

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（中央社記者李雅雯上海5日電）中國人民銀行列7大重點工作，穩健貨幣政策為第1要點，再者為加大金融對國內需求和供給體系的支持力度，支持恢復、擴大消費；落實金融16條措施，支持房地產市場。

中國人民銀行（央行）4日召開工作會議，人民銀行行長易綱、黨委書記郭樹清等人出席，會議相關內容刊載於官網，羅列今年7大重點工作。

第1項重點工作為「精準有力實施好穩健的貨幣政策」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，降低市場主體融資成本；保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

第2項重點工作為「加大金融對國內需求和供給體系的支持力度」，支持恢復、擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設，對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構解決民營小微企業融資問題；落實金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。

其他工作重點包括，持續推動金融風險防範化解、持續完善宏觀審慎管理體系。在「持續深化國際金融合作和對外開放」上，做好20國集團金融領頭工作，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，有序推進人民幣國際化。

在「持續深化金融改革」方面，加強平台企業金融業務常態化監管，繼續深化外匯領域改革開放。

在「全面提升金融服務和管理水準」方面，持續推進金融立法，紮實做好金融統計和研究工作，不斷提升支付監管質效，深化金融科技應用與管理，強化人民幣現金管理，有序推進數位人民幣試點。

會議強調，必須持續深化反腐敗鬥爭，推進懲治金融腐敗和防控金融風險。（編輯：陳沛冰）1120105