低於預期 中國2022全年CPI漲幅2%

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（中央社台北12日電）中國國家統計局今天公布，2022年全年消費者物價指數（CPI）為年漲2.0%，低於去年在政府工作報告中提出3%左右的預期目標。

國家統計局官網今天發布，2022年12月份CPI年漲1.8%，漲幅較11月擴大0.2個百分點；全年CPI年漲2.0%。食品價格上漲成為推動12月CPI上漲的主要因素。

中新網引述國家發改委價格司司長萬勁松表示，中國物價總水準持續平穩運行，國內CPI單月漲幅始終在3%以下，全年上漲2%，大幅低於美國8%左右、歐元區8%以上、英國9%左右等已開發國家漲幅，也明顯低於印度、巴西、南非等新興國家7%到10%的漲幅。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2023年，中國CPI預計將繼續保持溫和水準。

在生產者物價指數（PPI）方面，去年12月PPI年降0.7%，降幅較11月縮小0.6個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2022年12月，受石油及相關行業價格下降影響，PPI月增率由漲轉降；受2021年比較基期較低影響，年增率降幅縮小。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1120112