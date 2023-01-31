2022年中國工業企業利潤 外商及港澳台企年減9.5%

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（中央社台北31日電）中國統計局今天發布2022年全年「規模以上工業企業利潤」，利潤總額約人民幣8.4兆元（約新台幣37.3兆元），年減4%。其中，外商及港澳台企表現最差，年減幅度達9.5%；國企卻逆勢成長3%。

據中國官方定義，「規模以上工業企業」是指主營業務的年收入為人民幣2000萬元及以上的工業法人單位。

這份統計數據顯示，2022年全年規模以上工業企業利潤總額年減4%。以企業類型區分，國有控股企業的利潤總額約2.3兆元，年增3.0%；股份制企業實現的利潤總額約6.1兆元，年減2.7%；外商及港澳台商投資企業的利潤總額約2兆元，年減9.5%；私營企業的利潤總額2.6兆元，年減7.2%。

據中國國家統計局發布的新聞稿，統計局工業司高級統計師朱虹表示，2022年工業企業營收保持成長，但利潤下降，主要是受多重超乎預期因素影響，加上去年同期基期較高所致。雖然整體年減4%，但剔除鋼鐵、石油加工及疫苗製造業等利潤降幅較大、下拉作用較明顯的產業後，整體呈現年成長5.6%。

進一步分析41個工業大類行業，有21個行業的利潤總額比2021年成長，19個行業下降，1個行業轉虧為盈。

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至於消費品產業，在13個主要類別中，有8個行業的利潤較去年1到11月有所改善。其中，酒飲料茶、煙草、傢俱、食品製造行業的利潤分別年增17.6%、11.9%、7.9%、7.6%。

朱虹稱，儘管中國2022年工業企業利潤下降，但工業企業利潤上下游結構持續改善。同時，國內外不穩定、不確定因素仍然較多，企業經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復仍面臨諸多挑戰。（編輯：吳柏緯/邱國強）1120131