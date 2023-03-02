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集中黨領導 中共政治局委員等成員向習近平述職

2023/3/2 14:32
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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國官媒新華社今天報導，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記向中共黨中央與中共總書記書面述職。

新華社報導指出，這是「根據中共中央有關規定」，上述單位人員向中共黨中央與習近平書面述職，習近平審閱了述職報告並提出重要要求。

報導指出，「黨中央集中統一領導是黨的領導的最高原則」。有關領導每年向黨中央和總書記書面述職一次，就增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」、履行全面從嚴治黨責任、貫徹落實黨中央決策部署、推進本職工作、廉潔自律情況作出報告，是加強和維護黨中央集中統一領導的重要制度安排。

報導又指，中共18大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本原因就在於堅持黨的領導不動搖，堅持黨中央權威和集中統一領導不動搖。

報導又說，2023年是全面貫徹中共20大精神的開局之年，必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，確保全黨統一意志、統一行動、步調一致向前進，努力實現良好開局，「為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興打好基礎」。

中共中央政治局委員於2018年3月首次向黨中央和習近平作出書面述職。到了2021年，規定要向黨中央和習近平述職者範圍擴大，除了政治局委員、中央書記處書記、副總理、國務委員，中共黨內的全國人大副委員長、全國政協副主席及「兩高」首長都要向習近平述職。（編輯：張淑伶）1120302

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