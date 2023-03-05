工作報告強調交流 陸學者：政策反映兩岸民意

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）今年中國的政府工作報告，在兩岸部分強調和平發展與交流。大陸涉台學者周志懷今天表示，今年兩岸關係較特殊的是疫後恢復交流，這是主導的政策，反映兩岸主流民意。

中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷接受中央社訪問時分析，從大環境來看，今年兩岸關係仍受美中關係、「蔡當局」倚美與台灣下半年選舉因素影響，綜合起來看，兩岸關係並不樂觀。

周志懷指出，今年兩岸關係比較特殊的地方是，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，不論是大陸還是台灣，對於加強兩岸交流與合作的期待，這是主流的民意，疫後交流與合作是主導的政策。

對於大陸新任國台辦主任宋濤上任後，積極推展兩岸民間交流，其中代表的意涵為何？周志懷指出，交流能夠增進兩岸民眾之間的情感，因為這是兩岸關係和平發展的基礎；若不交流，兩岸民眾感情會越來越疏遠，如此下去會使兩岸關係雪上加霜。

至於交流是否能管控危機？周志懷說，交流不一定能管控立即、現實的危機，「有點超過預期」，層面不太一樣，但交流是一個基礎工作，對緩和兩岸緊張態勢有一定作用。

他強調，現在交流合作是重點，如果台灣方面順應民意，應能反映到政策制定的過程，但還需要觀察後續選舉如何主導情勢發展。

中國國務院總理李克強在報告今年的政府工作報告時，涉及兩岸部分一字不漏地說出報告內容。在回顧過去5年的工作中，涉台部分僅以「港澳台工作取得新進展」一句帶過。

今年的政府工作報告兩岸內容為，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業」。（編輯：李雅雯）1120305