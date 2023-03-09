中國房市 學者：官員話語愈樂觀問題愈深重

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（中央社台北9日電）中國住建部長倪虹日前強調對房地產市場企穩回升充滿信心，學者直言官員「話語愈樂觀，問題愈深重」；港媒則調查採訪發現，北京衛星城市河北燕郊的房市和街頭都異常冷清，靜若「死城」。

中國全國人大、政協「兩會」正在北京召開，官方強調房市政策「穩」字當頭，倪虹更表示對房市「企穩回升」充滿信心。

不過，香港明報今天披露，北京等一線城市的房市在COVID-19疫情管控鬆綁回暖的同時，周邊城市的房地產市場依然低迷，例如有北京「睡城」之稱的衛星城市河北燕郊房市清冷，當地居民受訪時普遍表示對後市無信心，無人敢入市。

據描述，當地大量房源待求出租，街面經濟蕭條，舉目可見空置商舖；由於房市交投量極低，地產代理店已近絕跡街頭。

山東青島大學財富管理研究院院長易憲容接受明報採訪時表示，當地房市淪為目前局面，「完全是過度炒作的結果」，房價下跌幾乎是必然，至少未來10年都難以恢復。

至於倪虹在兩會上公開表態對房市企穩回升「充滿信心」，據報導，易憲容不無擔憂地稱「官方一定會選擇這樣說」，「因為要為市場鼓信心，背後反應（映）的卻是話語愈樂觀，問題愈深重」。

易憲容進一步分析，中國民眾對房市「信心不足」的因素主要有三：一是當前各地住房存量嚴重過剩，官方近期數據顯示，全國房屋已約有6億間（理論上可供30億人住），其中城市3.7億間、農村2.3億間，明顯供過於需。

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二是此前喧囂多時的多地爛尾樓風波，以及「保交樓」行動至今尚未妥善完成，讓新成屋購屋者頓失信心；三是因應市場利空因素增多，投資者對房市預期信心走低，導致當下中古屋市場上房源大量湧現。

報導引述易憲容分析，要讓市場恢復信心，官方要速落實所承諾的「保交樓」目標，以及「採取引導樓價逐漸下調這個變通做法」，透過限制炒作，促使房價未來持續向下調整，讓普通購屋者能循着房價下調軌跡在可負擔能力內先後陸續入市，以此慢慢提振房市信心。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120309