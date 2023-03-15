中國央行：增強憂患意識 增鬥爭精神應對美打壓

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（中央社台北15日電）中國人民銀行（央行）指出，要精準有力實施穩健的貨幣政策，保持貨幣信貸總量合理增長，加大對民營小微企業支持力度，並增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美國等遏制打壓。

綜合香港經濟日報、華爾街見聞等媒體今天報導，人行黨委日前召開擴大會議，傳達學習中共總書記習近平在稍早前全國人大、政協「兩會」期間發表的重要講話和「兩會」精神，研究部署貫徹落實措施。人行黨委書記、副行長郭樹清主持會議，黨委副書記、行長易綱及黨委其他成員出席。

會議強調，要將抓好政府工作報告落實工作，作為當前和今後一個時期的重要任務。要堅定不移推動高質量發展，精準有力實施穩健的貨幣政策，引導金融機構切實加強和改進金融服務，進一步解決好民營小微企業融資問題。

此外，要持續防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系建設，完善應急處置預案，維護金融市場和基礎設施平穩運行；堅持「房住不炒」定位，推動房地產市場平穩健康發展；增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美國等遏制打壓。

會議並表示，人行黨委堅決擁護，系統各級黨組織要認真貫徹中共中央關於深化黨和國家機構改革的決策部署，充分認識改革的重要性和緊迫性，落實好機構改革各項任務；要將堅持中共全面領導貫穿於機構改革實施全過程，加強組織領導，平穩有序推進機構改革。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120315