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中國地方財政承壓大 政府勒緊褲帶抓預算

2023/3/21 17:04（3/21 17:29 更新）
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圖為上海外灘街景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國地方政府財政承壓大，學者分析，疫情加劇地方收支矛盾，政府短期得勒緊褲帶抓預算；根本解決措施仍在發展市場經濟，蛋糕做大了，政府收入才能跟著拉高。

中國財政部統計資料顯示，今年1至2月，全國地方一般公共預算本級收入為人民幣2.38兆元（約新台幣10.71兆元），年增率僅2%；全國稅收收入較去年同期下滑。國有土地使用權出讓收入為5627億元，較去年同期驟降29%。

第一財經21日報導，除了一般公共預算外，以賣地收入為主的地方政府性基金收入持續低迷，相關人士說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情放開後，防疫支出減少，不過保基本民生、保工資、保運轉等支出只增不減，鄉村振興、城市建設、抓發展壓力大。

上海財經大學教授鄧淑蓮表示，地方政府財政困難由來已久，3年疫情導致收支矛盾加劇。經濟放緩使原來依靠經濟發展的地方政府收入減少；房地產市場調整等使依賴土地財政的地方政府收入銳減，加上抗疫支出等，一些地方政府財政陷入困境。

鄧淑蓮認為，解決地方政府財政困境的根本性措施仍要以經濟建設為中心，大力發展市場經濟，只有經濟發展了，蛋糕做大了，政府的收入才能水漲船高；發展市場經濟，重要的是依靠民營經濟的力量。

粵開證券首席經濟學家羅志恆指出，今年收入形勢會比去年好，不過由於支出是剛性的，所以財政平衡吃緊等狀況尚未能得到緩解，未來可先透過體制改革促進開源節流。

他說，在節流上，有些區縣人口流失，留下人口數非常少，可以對區縣鄉進行合併，減少機構和人員財政供養支出；在開源方面，舉例來說，可考慮將消費稅徵收範圍擴張到高端酒店等，以增加政府相關收入。

今年中國政府工作報告已經提及「一些基層財政收支矛盾較大」。預算報告提到，嚴格落實過緊日子要求，把牢預算管理、資產配置、政府採購等關口，當好「鐵公雞」、打好「鐵算盤」，建立節約型財政保障機制。（編輯：陳沛冰）1120321

#鄧淑蓮
#中國政府
#中國
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