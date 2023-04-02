深圳教會成員泰國被捕 人權組織籲勿遣返中國

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（中央社台北2日電）逃離中國、目前滯留在泰國的63名深圳基督徒，昨天因簽證過期遭泰國警方罰款及關押，人權組織呼籲勿將他們遣返中國。分析指出，海外尋求庇護的中國人，最大風險還是來自北京的跨國威脅。

綜合德國之聲（DW）中文網和自由亞洲電台（RFA）報導，「深圳改革宗聖道教會」的63名成員在滯留泰國超過半年後，3月30日在泰國巴達雅（Pattaya）遭當地警方逮捕拘留，理由是簽證過期。

這63名成員與2名美國志工先是被帶到當地的移民中心被關押了7個小時，後來又被轉到當地警察局過夜。3月31日早上，警察將教會成員帶至法院。

他們原以為付完罰款後就可以回到巴達雅的住處，但在巴士司機疑似說要開往曼谷的機場後，教會成員因為害怕，開始在車上叫喊與哭泣並嘗試離開，與泰國警方發生嚴重的推擠。

協助這些教友的美國人道救援組織「自由尋求者國際組織」（Freedom Seekers International）首席執行長布朗（Deana Brown）轉述前述過程，並表示在與美國國務院官員溝通後，得知教會成員需依泰國處理非法移民的程序先被送至曼谷，因此說服這63人回到車上，「並保證美國官員會在曼谷當地提供必要協助」。

國際人權組織人權觀察（Human Rights Watch）4月1日發表聲明，呼籲泰國政府不要將這些信徒遣返回中國。聲明說，「泰國當局需要認清這些基督徒回到中國後可能面臨的危險，在任何情況下都不能將他們遣返回去」。

布朗說：「雖然泰國政府正與美國合作，要安置這些教會成員，但泰國官方不將他們遣返回中國的決定，並未傳遞至基層警方這邊，造成各方出現訊息斷層。」

美國人權組織「對華援助協會」（China Aid）創始人傅希秋牧師說，「深圳改革宗聖道教會」的一名教友坦言，自己因受到廣東國安部門威脅，所以將教會成員在泰國的藏身處和他們的姓名提供給中方國安人員，幾天後泰國警方便展開逮捕。他懷疑中國政府透過泰國移民系統對這些人進行逮捕。

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他說，泰國警方2015年將超過100名維吾爾難民押解回中國，而中國異議人士姜野飛、董廣平與瑞典書商桂民海也都是從泰國被綁架或被泰國當局以「違反簽證」為名抓到移民監獄，再押解回中國，這種情況已有前例。

傅希秋說，雖然美國與泰國政府都保證教會成員不會被遣返回中國，但對於在海外尋求難民身分的中國人，面臨最大的風險還是來自北京的跨國威脅或綁架。（編輯：張淑伶/邱國強）1120402