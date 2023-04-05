中國首發數據安全領域認證 螞蟻區塊鏈等獲批

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（中央社台北5日電）中國官方日前發布首批通過「多方安全計算技術金融應用認證」的產品，共有5家公司的多方計算平台獲得認證，其中包含螞蟻集團下的螞蟻區塊鏈和螞蟻智信公司。

經濟觀察網4日報導，北京國家金融科技認證中心日前發布了首批通過多方安全計算技術金融應用認證的產品及版本信息。分別有螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司 、藍象智聯（杭州）科技有限公司、螞蟻智信（杭州）信息技術有限公司、微眾銀行及華控清交信息科技（北京）有限公司旗下的平台獲認證。

報導引述一名隱私計算領域分析人士說，這是首次對多方安全計算金融領域應用展開認證工作，也是目前中國唯一針對該領域的國家級認證證書，意味著數據要素市場的相關市場准入標準和監管體系有了進一步完善。

所謂多方安全計算（Secure Multi-Party Computation，MPC），是透過秘密共享、混淆電路、同態加密、零知識證明等關鍵技術來保證各個參與方輸入數據的隱私性及計算結果的正確性和可靠性。

國金認證表示，合理運用多方安全計算技術，能夠使金融機構之間、金融機構與商業公司之間既分享數據，又保證被分享的數據不流失，而且可以規定數據的用途和用量；在保證數據安全隱私的前提下合規地融合多方數據進行查詢和分析。

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早在2022年2月，國金認證就在國家市場監督管理總局和中國人民銀行的指導下，將「多方安全計算金融應用」納入「認證目錄」；同年底，中共中央、國務院發布「數據20條」，正式建構了中國數據要素市場的基礎制度框架。

「數據20條」中提出，支持第三方機構、中介服務組織加強數據採集和品質評估標準制定，推動數據產品標準化，發展數據分析、數據服務等產業。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120405