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中國人社部：2024就業壓力不減 需更努力穩就業

2024/1/24 17:07
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（中央社記者邱國強北京24日電）中國人社部就業促進司副司長運東來今天表示，今年中國經濟運行不確定因素增多，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，「穩就業」需要付出更多努力。

綜合央視及中新社報導，中國人社部今天舉行第4季記者會，運東來在會中作上述表示。

中國人社部政策研究司副司長兼發言人陳峰在會中首先表示，2023年全年中國城鎮新增就業1244萬人，12月城鎮調查失業率為5.1%，就業局勢「保持總體穩定」。

至於今年就業展望，運東來指出，今年就業工作「穩的基礎總體牢靠」，經濟成長將「進一步恢復」，新的就業「增長點不斷出現」，為穩就業「提供堅實支撐」。

但運東來提到，今年中國經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，「穩就業」需要付出更多努力。

運東來指出，今年將更突出「就業優先」導向，加大力度穩固就業向好趨勢，包括加強大專院校畢業生等青年就業支持、拓展就業職位，以及加強脫貧人口的就業幫扶等。（編輯：唐佩君）1130124

#中國
#中國人社部
#陳峰
#就業
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