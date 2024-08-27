拼多多股價跌近3成 創辦人黃崢讓出中國首富寶座

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（中央社台北27日電）中國知名電商平台拼多多第2季財報不如預期，美股ADR大跌逾28%。這讓兩週前才剛登上中國首富寶座的拼多多創辦人黃崢身價減少141億美元，根據彭博億萬富翁指數，黃崢目前在中國富豪榜上排名第4，淨值為352億美元。

據彭博社報導，黃崢才在8月8日成為3年多來首位登頂中國富豪榜的科技大亨，取代了農夫山泉董事長鍾睒睒。鍾睒睒26日以500億美元（約新台幣1.5兆元）的淨值重回中國首富。

據報導，拼多多26日公布第2季財報，營收不如分析師預期。拼多多董事長兼聯席行政總裁陳磊在財報發布後的電話會議上多次告訴分析師，在字節跳動的TikTok和阿里巴巴等同行都在爭奪精打細算的消費者之際，公司目前的發展軌跡不可持續。

拼多多在美國上市的股票價格下跌28.51%，創歷史最大跌幅。管理層還降低了外界對未來幾年潛在配息和股票回購的預期。

陳磊表示，「我們面臨著來自各方面的激烈競爭，以及來自外部因素的不確定性」。因此，管理團隊一致認為，現在不是股票回購或配息的合適時機。

他說，「我們認為，在未來可預見的幾年裡也不是必須這樣做」。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130827