官方政策不明朗 中國新舊股民反應有別

（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國在9月下旬的一系列經濟振興政策，為股市注入強心針，滬指甚至一路衝破3600點大關，不少股民趁機入市。在激情過後，近期持續在3300點上下震盪，有人老神在在等待下一波大浪，有人被套在山頂，也有人選擇了雙手一攤不玩了。

中國政府自9月下旬開始陸續宣布多項振興經濟政策，令股市大受激勵，投資人信心增加，上證綜合指數（滬指）更在短短一週內從2700多點衝上3300點，並在十一假期結束後，一度突破3600點大關，創逾1年新高。股市蓬勃也吸引了大量新舊股民進場。

然而在經過了一波大浪之後，中國3大指數在十一連假結束後不久便開始走跌，隨後近一個月以來都維持震盪格局，雖然沒有暴跌，卻也未再重現9月下旬那波的榮景。

股市在9月下旬的這一波復甦，使得原本就人聲鼎沸的上海廣東路「股票角」的人群更多，有人大肆宣揚自己的投資理念，吸引了許多人的圍觀，也有三五成群交流投資心得。當然現場也不乏有好奇或湊熱鬧的民眾駐足。

10月下旬的一個週六午後，家住徐匯區的葛大爺一如既往地來到了「股票角」，並且和幾位已經在現場的老股民們打招呼。他向中央社記者表示，自己在股市打滾了20多年，什麼大風大浪沒看過，這一個月的走勢根本不用太驚訝，「6000多點我也看過，1000多點我也看過，我現在還不是好端端的在這裡。」

最近有些朋友說要慢慢退出股市，好好養老，葛大爺都會開他們玩笑，「你們是年紀大了，膽子小啦！」

像葛大爺這樣老神在在的股民們，在股票角並不少見，比起網路社群上對於股價波動的焦慮，許多在這裡的人們都有著自己的一套投資哲學，或分享或兜售，當然也有可能誰也不服誰而引起爭吵。

談起自己的投資觀點，葛大爺說，他堅信「等得久，就會是你的」。

向來在「股票角」的股民們年紀都偏大，然而近期隨著這個地方再次爆紅，也偶有一些年輕的身影出現，20多歲的Henry就是其中之一。

股齡僅僅只有一年的Henry，涉足股票角也不過是這一個月以來的事情，談起與「股票角」的因緣，他跟中央社記者稱是「這一波漲跌的教訓」，「我那時看市場特別好，十一前後就多買了，結果跑得慢，就這樣了。」

他說，由於平常沒有特別研究，當時就是看著股票一直漲而心想不能落於人後，不斷追高反而被套在了山頂。大約也是從那時開始，認真花時間找資料做功課，除了在網路上跟人討論之外，也來到股票角，「我就想聽聽前輩們怎麼看」。

Henry表示，在吸收了不同的資訊之後也慢慢學會辨別，哪些資訊對於投資有幫助，哪些只是大話或是另有目的。目前他也在「重整旗鼓」，希望能夠真正在股票市場中賺到錢。

在上海的台商二代偉恩對於投資股票有不同的看法。雖然目前也有投資，但是比起自己父執輩在股市裡的「大手筆」，大概只有放人民幣20多萬（約新台幣100萬）在股市裡而已，「對我來說，買股票主要是為了能夠跟客戶有話題，至少能夠了解一下趨勢，或是當這些客戶在談相關的議題時，不會聽不懂。」

對於過去一個多月以來A股的震盪，偉恩表示並沒有什麼太大的情緒起伏，持股有賺有賠，「但我最近去談生意的時候，就能把他當作是一個題材，特別是遇到賠錢的，就能表現出彼此是共患難的夥伴」。

根據日前中國媒體報導，中國股市從9月下旬開始的這波大漲，帶動了不少年輕投資人開戶，其中，「85後」（1985至1989年出生者）、「90後」（1990至1999年出生者）成為主力；「00後」（2000至2009年出生者）開戶數量也明顯提升。

在上海從事證券相關工作的張先生在10月上旬接受中央社訪問時曾表示，這些新開戶的年輕人中有不少人過去並沒有任何投資經驗，也沒有做任何準備、沒有分析市場走勢與股票類型，僅僅只是覺得「好像會賺錢」就進場，「這樣的人最容易在股市中虧損」。

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近期他再次受訪時表示，「這個預言成真了」，包含在自己的職場或是從同業那邊聽到的消息，確實有些在這波新開戶的投資人，受到市場的震撼教育而有程度不一的虧損。「在這一波後也能明顯感覺，有些人選擇認賠退出市場。」

他說，在這個行業中見識過不少人，有人穩紮穩打並且勤勞蒐集資料、分析，確實靠著投資改善了自己的生活，甚至是人生。當然，也曾看過追求一夜致富的夢想而忽略各項評估，最終讓自己承受極高的風險，小則錢沒賺到並承擔虧損，大則把人生賠了進去。（編輯：廖文綺）1131105

在上海股票角也會看見股民席地而坐看報紙掌握市場資訊。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月5日