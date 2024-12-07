習仲勛題材電視劇映畢 官媒誇：千錘百煉革命者形象

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（中央社記者邱國強北京7日電）首部以中共總書記習近平之父習仲勛事蹟為題材的電視劇「西北歲月」，上週播映完畢。綜合香港及中國媒體報導，該劇吸引了不少中國年輕觀眾，中共官媒並連日發表文章，盛讚該劇塑造了習仲勛「千錘百煉的革命者」藝術形象。

「西」劇共40集，11月5日起在央視及部分中國網路平台播出，由中國知名演員靳東飾演習仲勛，有中國「國民弟弟」稱號的年輕演員吳磊飾演少年習仲勛；影星倪妮則飾演習近平的母親齊心。此外，于和偉、胡軍、李雪健等多名中國知名資深演員也參與演出，被中國影視界視為堅強陣容。

根據官方介紹，「西」劇是中國第一部以習仲勛為主角的電視劇，描述他自1927年投身中共至1952年離開中國西北期間，在陝北等地發動群眾創建中共「革命根據地」、保衛黨中央、糾正中共「土改」偏差及主政西北期間的事績。

星島日報報導，據中國視聽大數據統計，「西」劇在央視一套（1號頻道）的平均收視率達3.1%，開播後累計收視（不含網路）6.41億戶次。其中，「西」劇吸引不少年輕觀眾收看。

人民日報6日發表中共中央黨史和文獻研究院編審沈學明的文章說，先前在中共「重大革命題材」的電視劇中，全面反映「西北革命」歷史的作品尚屬空白。「西」劇除了填補這一空白，其思想性和藝術性都達較高水準。且劇情「跌宕起伏，有衝突，有高潮」，有較強的故事性，感情戲「平實、樸素、溫暖、感人」。

「西」劇總導演董亞春也在人民日報撰文，指「西」劇創作期長達7年，拍攝期間跨越春夏秋冬四季，「創作者的心裡要有一桿秤，作品的政治分寸和藝術尺度不能失去平衡」。

中國文藝評論家協會首屆主席仲呈祥則在解放日報撰文，指「西」劇「以人帶史，史中覓詩，成功塑造出習仲勛這樣一位在黨領導的革命鬥爭熔爐裡，『千錘百煉的革命者』的典型藝術形象」。

中國電影評論學會副會長趙衛防也撰文說，「西」劇直接表現了習仲勛「對美好愛情的主動追求」，透過寫信、談心、主動表白等多種方式追求齊心；兩人結合後，他和齊心「共同為信仰而奮鬥」，但又有著甜美而溫馨的家庭生活。

不過，扮演齊心的倪妮所主演的電影「捆綁上天堂」，原定11月1日在中國上映，但因內容涉及情慾，在10月底上映前夕就被暫停上映，所有上映資訊及預告片都被下架。外界揣測，「捆」片上映被喊卡，恐與倪妮在片中的情慾形象與她在「西」劇飾演的齊心形象落差太大有關。（編輯：吳柏緯）1131207