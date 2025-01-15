首批陸客來台有名單？ 陸委會：未接獲相關申請

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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸國台辦今天指稱，第一批陸客來台團體旅遊名單「擱在民進黨當局有關部門的案頭」；陸委會回應，未接獲相關申請案件，歡迎陸客來台觀光立場不變。

大陸委員會（陸委會）15日透過書面表示，中國大陸文化和旅遊部（文旅部）迄今尚未開放陸客來台團體旅遊。陸客申請來台團體旅遊有一定程序，對於國台辦所稱「大陸居民首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門」，未接獲相關申請案件。

陸委會表示，距離中國大陸國台辦先前表示「積極研究」開放來台團體旅遊至今已1個月，希望中國大陸文旅部可以盡早宣布開放陸客來台團體旅遊。

陸委會強調，歡迎陸客來台觀光的立場不變；不過倘若是出於政治目的有附加條件的作為，「我方不會接受」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會。

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對於兩岸觀光旅遊卡關問題，國台辦發言人陳斌華表示，已在2024年12月明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華批評，台灣迄今未解除赴陸旅遊「禁團令」、赴陸旅遊警示維持「橙色」、不回應福建平潭-台灣包船申請要求，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。（編輯：謝怡璇）1140115