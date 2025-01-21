美媒：碧桂園預計2月與債權人達成債務重組協議

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（中央社台北21日電）中國大型房企碧桂園的律師昨天告訴香港法院，碧桂園預計2月與債權人針對164億美元的離岸債務重組達成協議，並於4月向法院申請批准相關條款。

據美國之音中文網，在評估重組進展程度、以決定是否受理清盤請求的聽證會上，香港高等法院法官批准將清盤聆訊再進一步押後至5月26日。碧桂園需在5月19日準備好提供給法庭的相關重組文件。

碧桂園曾是中國銷售額最大的開發商。2023年底，該公司拖欠了價值110億美元的離岸債券，加劇了中國房地產的債務危機。此前，包括中國恆大集團等主要開發商也曾出現違約情況。

恆大因未能向債權人提出可接受的債務重組計畫，去年1月被香港高等法院勒令清盤。

避免清盤將使碧桂園能夠將重心聚焦房地產行業。中國房地產業近年因房屋爛尾樓和購房者信心崩潰而受到重創，2022年以來，官方試圖透過系列刺激措施扭轉局勢，但仍面臨挑戰。

碧桂園本月稍早曾透露，已向債權人提出一項重組計畫，將離岸債務削減70%，並已經與一組債權團體達成「共識」。

碧桂園的律師昨天請求給予時間，以解決與兩大債權人集團談判中的問題。兩大債權人集團分別是一群持有30%未償還美元高級債券的債券持有人，及7家銀行組成的貸款人團體。

報導引述香港法官陳靜芬表示，碧桂園應披露其是否預計能在2月底前與債權人達成協議。若未能達成，包括呈請人和債權人在內的相關方可以申請提前舉行下一次聽證會。

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香港上市公司建滔集團旗下的永恆信貸去年2月向碧桂園提出清盤呈請，指控碧桂園未償還2.05億美元貸款。

碧桂園清盤聆訊已多次延期。首次聆訊為去年5月17日，當時碧桂園以準備更多證據為由申請休庭獲准，香港法院將聆訊延後至6月11日再訊，之後又延至7月29日；而香港法院去年7月29日裁定，碧桂園的清盤呈請聽證會再延至今年1月20日。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140121