加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

共軍反腐風暴持續 2兵器央企巨頭缺席新春活動

2025/2/3 10:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）據報導，在春節期間，2名兵器央企巨頭缺席相關活動，反映出軍工央企已持續一年多的反腐風暴尚未平息。

香港星島日報今天刊文指出，解放軍反腐風暴已出現一年多，至今多名軍工央企巨頭或落馬，或動向不明，而在春節前夕的一次慰問活動中，此前被爆出「神隱」的中國核工業集團董事長余劍鋒、中國航空工業集團董事長周新民，持續缺席。

值得關注的是，在這次活動中，中國兵器裝備集團（兵裝集團）董事長許憲平、中國兵器工業集團（兵工集團）總經理劉大山也不見蹤影。

兵裝集團主要從事軍事裝備研發、設計、製造；兵工集團主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。

google news透過 Google News追蹤中央社

文章表示，中國大陸有11家軍工央企，涵蓋核工業、航天、航空、船舶、兵器、電子等多個領域，包括：中國核工業集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科技集團、中國航空發動機集團、中國電子信息產業集團、中國工程物理研究院。

文章指出，上述軍工央企在反腐風暴之中幾乎「無一倖免」，堪稱史無前例，但相信一些「失蹤」高管僅是內部處理。（編輯:陳鎧妤）1140203

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

69
更多編輯台推薦新聞：