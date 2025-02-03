共軍反腐風暴持續 2兵器央企巨頭缺席新春活動

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（中央社記者張謙香港3日電）據報導，在春節期間，2名兵器央企巨頭缺席相關活動，反映出軍工央企已持續一年多的反腐風暴尚未平息。

香港星島日報今天刊文指出，解放軍反腐風暴已出現一年多，至今多名軍工央企巨頭或落馬，或動向不明，而在春節前夕的一次慰問活動中，此前被爆出「神隱」的中國核工業集團董事長余劍鋒、中國航空工業集團董事長周新民，持續缺席。

值得關注的是，在這次活動中，中國兵器裝備集團（兵裝集團）董事長許憲平、中國兵器工業集團（兵工集團）總經理劉大山也不見蹤影。

兵裝集團主要從事軍事裝備研發、設計、製造；兵工集團主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。

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文章表示，中國大陸有11家軍工央企，涵蓋核工業、航天、航空、船舶、兵器、電子等多個領域，包括：中國核工業集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科技集團、中國航空發動機集團、中國電子信息產業集團、中國工程物理研究院。

文章指出，上述軍工央企在反腐風暴之中幾乎「無一倖免」，堪稱史無前例，但相信一些「失蹤」高管僅是內部處理。（編輯:陳鎧妤）1140203